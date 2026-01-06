El Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026 factura 16,47 millones de euros en Extremadura, un 0,88% más que en 2025

Imagen de archivo de gente comprando lotería para el Sorteo Extraordinario de ‘El Niño’ - Ricardo Rubio / Europa Press

MADRID/MÉRIDA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo Extraordinario de El Niño ha cerrado la edición de 2026 con una facturación total de 16.473.820 euros en Extremadura, lo que supone un incremento del 0,88 por ciento respecto a la recaudación de 2025.

Asimismo, el gasto por habitante en la región para dicho sorteo es de 15,64 euros, según los datos provisionales difundidos por Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, la provincia de Badajoz ha cerrado la edición de El Niño de 2026 con una facturación de 8.696.700 euros (un 1,51 por ciento más que en 2025), y con 13,07 euros de gasto por habitante.

Mientras, El Niño 2026 se ha cerrado en la provincia de Cáceres con 7.777.120 euros de facturación (un 0,19 por ciento más que en 2025), y con 20,03 euros de gasto por habitante.

De su lado, en el conjunto nacional el Sorteo Extraordinario de El Niño ha cerrado la edición de 2026 con una facturación total de 864.682.360 euros, según los datos provisionales difundidos por Loterías y Apuestas del Estado. La cifra supone un incremento del 1,24 por ciento respecto a la recaudación de 2025.

El aumento de ventas refleja, según el operador público, la fidelidad de los jugadores y el arraigo de la tradición del 6 de enero en todo el territorio nacional.

En el conjunto de España el gasto medio por habitante se situó en 17,60 euros. Por comunidades, Castilla y León lidera el crecimiento del sorteo (+7,32 por ciento) y Andalucía encabeza la facturación por comunidades (128,1 millones de euros).

A la comunidad andaluza le siguen la Comunidad Valenciana, con 122,9 millones, y la Comunidad de Madrid, con 116 millones aproximadamente. Cataluña, con 92,6 millones, y Castilla y León, con 72,7 millones, completan el grupo de comunidades con mayor volumen de juego en este sorteo.

Si bien, no todas las autonomías experimentaron subidas. Canarias registró un descenso del 2,20 por ciento en las ventas, mientras que la Comunidad Valenciana cayó un 2,05 por ciento. También se anotaron ligeros retrocesos en Murcia, Baleares y País Vasco.

Loterías, que este año celebra 263 años de historia, sigue colaborando para ayudar a un millón de personas vulnerables al año (mayores, mujeres víctimas de violencia de género, migrantes o pacientes con cáncer) a través de las organizaciones sociales con las que colabora. Asimismo, también apoya a los deportes minoritarios, al deporte de base y al deporte femenino. Por ejemplo, apoyando a los y las deportistas olímpicos y paralímpicos para los Juegos de Invierno de Milano Cortina que se celebrarán en los próximos meses.

Por último, la empresa pública sigue colaborando para fomentar y hacer más accesible la cultura, y dentro de este ámbito destacan iniciativa como el 'Premio Loterías de cortometrajes con temática social' en colaboración con el Festival de San Sebastián, que celebrará este año su tercera edición.