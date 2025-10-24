Suben un 0,8% los precios industriales en septiembre, décimo mayor aumento del país

Archivo - Imagen de archivo de una fábrica en Castilla y León - JCYL - Archivo

MÉRIDA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales en Extremadura descendieron un 0,4 por ciento en septiembre en comparación con el mismo mes del año anterior, frente asubió a una subida media nacional del 0,3 por ciento, según los datos publicados este viernes por el INE recogidos por Europa Press.

Extremadura ha registrado el tercer mayor descenso en la evolución de los precios industriales del país que subió en doce comunidades, cayó en cuatro y se mantuvo estable en una, la Comunidad de Madrid.

Las tasas más altas se dieron en La Rioja (3,1 por ciento), Canarias (2,8) y Principado de Asturias (2,1) mientras que Andalucía (-3,6), Castilla-La Mancha (-1,1) y Extremadura (-0,4) presentaron las tasas más negativas.

El mayor descenso de los precios industriales en comparación con los datos de septiembre de 2024 en Extremadura se produjo en los bienes de consumo no duraderos, con un -1,4%, seguido de la energía, con un -1,2%. El resto de grupos registraron aumentos, el más alto en bienes de equipo (3,5%), seguido de los intermedios (0,9%) y 0,3% en los bienes de equipo duraderos.

Y en comparación con el mes anterior los precios industriales aumentaron dos décimas, frente a un descenso del 0,4% de la media nacional.

Los principales aumentos se dieron en bienes de consumo no duradero, y de equipo, con un 1,2%, mientras que los intermedios avanzaron una décima, y los bienes de consumo duraderos se mantuvieron estables, frente al descenso de la energía un -1,9%.

DATOS NACIONALES

En el conjunto nacional, los precios industriales subieron un 0,3% en septiembre en relación al mismo periodo de 2024, tasa 1,9 puntos superior a la del mes anterior.

Con la tasa interanual del noveno mes de 2025, la inflación del sector industrial vuelve a terreno positivo después de haber caído un 1,5% en agosto, cuando rompió con dos meses de subidas.

La subida de la inflación industrial en septiembre fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que aumentaron su tasa anual 5,6%, hasta el 0,6%, debido a que los precios de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica bajaron menos que en septiembre de 2024. A ello se suma el repunte de los precios del refino de petróleo, que en el noveno mes del año anterior registraron una caída.

Por su parte, el repunte en la tasa anual de los bienes de consumo no duradero, que subió tres décimas y se situó en el -0,8%, se explica por el incremento de los precios en la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales, un aumento superior al registrado en septiembre del año anterior.

Excluyendo la energía, los precios industriales presentaron en septiembre una tasa del -0,1%, dos décimas más que en agosto y 0,4 puntos por encima del índice general.

En tasa mensual (septiembre sobre agosto), los precios industriales disminuyeron un 0,4% por el abaratamiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica (-3,2%) y la producción de gas (-2,1%), entre otros factores.