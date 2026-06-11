Suben un 10% las cuentas en Infraestructuras, Transporte y Vivienda pese a la "reducción" de fondos estatales

La secretaria general de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Laura Castell, en rueda de prensa antes de comparecer en comisión en la Asamblea para desgranar los presupuestos regionales de 2026 en su departamento - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Presupuesto de Extremadura (PGEx) para 2026 dirige 307,7 millones para la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, un 10 por ciento más respecto a 2025, y pese a que las cuentas han sido elaboradas en un contexto "complejo" marcado por la "reducción" de fondos estatales y la "desaparición" de determinados fondos europeos.

Así, la comunidad acomete un "importante esfuerzo" presupuestario dentro del objetivo del Gobierno de María Guardiola de situar como "prioridades" el acceso a la vivienda, la "mejora" de las infraestructuras y el "refuerzo" de la movilidad en Extremadura.

De este modo lo ha señalado la secretaria general de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Laura Castell, en rueda de prensa antes de comparecer esta tarde en comisión en la Asamblea para desgranar los presupuestos regionales de 2026 en su departamento.

En este marco, ha incidido en que el Gobierno de María Guardiola "pone a las personas en el centro" con un presupuesto que "responde a las necesidades reales" de la región, y que apuesta por la cohesión territorial, por el acceso a la vivienda y por el desarrollo económico y social de Extremadura.

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