El Sueldazo Fin de Semana de la ONCE deja un premio de 240.000 euros en Santa Marta de los Barros (Badajoz)

El vendedor de la ONCE Óscar Cordón Pachón - ONCE

BADAJOZ, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cupón Sueldazo Fin de Semana de la ONCE ha dado un premio de 240.000 euros en Santa Marta de los Barros (Badajoz) en el sorteo celebrado el pasado sábado, día 15.

Óscar Cordón Pachón, vendedor de la ONCE desde 2016, ha sido quien ha llevado la suerte a la localidad, donde ha vendido el cupón con el número 89538 (serie 032).

Dicho número ha resultado premiado con 24.000 euros al mes durante el primer año y 2.000 euros al mes durante nueve años, recuerda en nota de prensa la ONCE.