Suspenden las clases en varias comarcas del norte de Cáceres este jueves por el temporal de viento y lluvia

Mapa de avisos meterorológicos en Extremadura para este jueves, 5 de febrero. - AEMET

MÉRIDA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha informado de la suspensión de las clases y el cierre de los centros educativos este jueves, 5 de febrero, en varias comarcas del norte de la provincia de Cáceres debido a los avisos meteorológicos activos por el temporal.

En concreto, las comarcas afectadas por esta medida son Comarca de Coria, Sierra de Gata, Hurdes, Valle del Ambroz, Tierras de Granadilla - Trasierra, Valle del Jerte y Plasencia y Comarca.

En estas zonas se prevé la activación de la alerta naranja por lluvias desde las 00,00 horas hasta las 18,00 horas del jueves, además de la alerta amarilla por viento, detalla la Junta en una nota de prensa.

Educación ha comunicado la decisión a través de la plataforma Rayuela, tanto a los equipos directivos de los centros como a las familias afectadas, en mensajes que han comenzado a enviarse a las 15,20 horas de este miércoles.

La medida ha sido informada también a los sindicatos, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FREAMPA) y la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), así como a empresas de transportes, catering y residencias de las comarcas afectadas.

EL RESTO, SIN ACTIVIDAD EN EL EXTERIOR

En el resto de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con alerta amarilla, las actividades educativas se desarrollarán en el interior de los edificios, sin salidas a patios y espacios abiertos. Se desaconsejan, además, las salidas a pie en horario escolar de los centros educativos para realizar actividades complementarias o extraescolares, mientras se mantenga esta situación.

Desde los servicios de emergencia agradecen la colaboración ciudadana y recuerdan la importancia de la prevención. Además, recomiendan prestar atención a los canales oficiales, en los que se informará de cualquier actualización de la situación.