Suspendido el concierto de este viernes de Onlyfunks en la terraza del Teatro López de Ayala de Badajoz

Archivo - Teatro López de Ayala de Badajoz - EUROPA PRESS - Archivo

BADAJOZ, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concierto de Onlyfunks previsto para este vienes, 4 de septiembre, en la terraza del Teatro López de Ayala de Badajoz ha sido suspendido como consecuencia de las previsiones meteorológicas previstas para esta noche.

Según ha anunciado el teatro en un comunicado, la nueva fecha de celebración del concierto de la banda pacense será anunciada a través de su página web y sus redes sociales una vez esté cerrada.

El importe de las localidades adquiridas por internet se reembolsará de manera automática utilizando el mismo método de pago empleado durante la compra, sin necesidad de que los usuarios realicen ningún trámite adicional.

En caso de haber adquirido la entrada en la taquilla, el usuario podrá personarse en la misma para que le sea reintegrado el importe a través del mismo medio de pago original.

El Teatro López de Ayala lamenta "profundamente" las molestias que esta cancelación, ajena a la voluntad de la organización y de los artistas, pueda ocasionar al público.