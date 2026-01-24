Talleres de la gorra de Montermoso, degustaciones o Carnaval de Badajoz, este sábado en el stand de Extremadura en Fitur

Stand de Extremadura en Fitur - JUNTA DE EXTREMADURA

MADRID/ MÉRIDA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un taller sobre la gorra de Montehermoso, degustaciones de quesos o patatera o actuaciones del Carnaval de Badajoz son algunas de las actividades que se celebrarán este sábado, 24 de enero, en el stand de Extremadura en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid.

De esta forma, el público que se acerque este sábado al stand de Extremadura en Fitur podrá disfrutar de "una inmersión en algunas de sus tradiciones, Fiestas de Interés Turístico y productos gastronómicos más emblemáticos, en un viaje en el que no faltan el arte y la creatividad", según señala la organización.

Así, la única maestra artesana que existe actualmente de la gorra de Montehermoso, María José González, explicará la historia y el proceso de elaboración de este icono de Extremadura en dos talleres, que tendrán lugar a las 11,30 y a las 15,30 de este sábado, con una duración de 45 minutos.

Ya a las 12,30 y a las 17,00 horas, se celebrará la sesión 'Quesos y Carantoñas: fusionando la tradición y el sabor' en la que la localidad cacereña de Acehúche ofrecerá a los visitantes su queso de Denominación de Origen y sus Carantoñas, las famosas máscaras que protagonizan una fiesta que es de Interés Turístico Nacional.

El Carnaval de Badajoz también estará presente este sábado en el stand de Extremadura, a través de la comparsa 'Cambalada', ganadora del Gran Desfile de Comparsas en 2025, que compartirá la diversión y el colorido de esta Fiesta de Interés Turístico Internacional, con dos pases a las 13,30 y a las 18,30 horas.

Entre las actividades de la jornada también destaca una degustación de patatera de Malpartida de Cáceres, un embutido da nombre a la Fiesta de Interés Turístico Regional que se celebra en esta localidad, y que se podrá degustar en dos pases, a las 14,00 y a las 18,30 horas.

Además, el ilustrador extremeño Fran Blanco, conocido como @gerineldomarquez.art, creador de la marca 'Welcome to Badajoz', entre otras obras, propondrá a los visitantes del stand una "experiencia artística y emocional" que transmitirá la identidad de la región extremeño, a las 10,30 y a las 16,00 horas.

Finalmente, durante toda la jornada del sábado, los visitantes podrán particiapr en el 'Magazine Box Extremadura Extraordinaria', una instalación inmersiva que les transformaará en "protagonistas de una portada de revista dedicada a Extremadura".

El espacio consiste en una caja modular abierta con escenografía de paisaje extremeño, en el que el frontal reproduce la estética de una portada y titulares inspiracionales, y en el que cada participante obtendrá una fotografía que lo convierte en embajador del destino, lista para compartir en redes con la etiqueta #ExtremaduraExtraordinaria.