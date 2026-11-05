El TC admite a trámite el conflicto de competencias de la Junta de Extremadura contra el Plan Estatal de Vivienda

Llaves de una vivienda - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura celebra que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el conflicto de competencias presentado por el Gobierno regional contra el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, al considerar que algunos de sus artículos "invaden" competencias que corresponden a la comunidad autónoma.

Esta decisión, según apunta el Ejecutivo regional, permitirá que el Alto Tribunal examine las discrepancias planteadas por Extremadura y la defensa de su capacidad para decidir "cómo planifica, gestiona y desarrolla sus propias políticas de vivienda, atendiendo a las particularidades y necesidades de su territorio".

El Gobierno regional recuerda que acudió al Tribunal Constitucional después de que el Ejecutivo central rechazara "íntegramente" el requerimiento de incompetencia presentado por Extremadura. La Junta considera que algunos aspectos del Plan "exceden las atribuciones estatales y condicionan decisiones que corresponden a la Administración autonómica".

Entre los aspectos del Plan que la Junta considera contrarios al reparto competencial figuran las condiciones para mantener la protección permanente de algunas viviendas, la regulación de las zonas de mercado residencial tensionado y la exigencia de autorización estatal para ciertas actuaciones financiadas con fondos públicos. A juicio del Ejecutivo autonómico, estas medidas pueden "limitar" la capacidad de Extremadura para planificar y desarrollar su propia política de vivienda.

El Ejecutivo extremeño defiende, así, la cooperación y la colaboración entre administraciones como principios "fundamentales" para abordar el acceso a la vivienda, pero insiste en que deben desarrollarse "siempre desde el respeto a las competencias de cada una". "La colaboración institucional debe permitir sumar esfuerzos y recursos, sin menoscabar la capacidad de decisión que corresponde a las comunidades autónomas", asevera en nota de prensa la Junta.

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