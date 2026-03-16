Una tesis doctoral concluye que los programas de Rehabilitación Cardíaca mejoran la calidad de vida de los pacientes

Investigadores de la Universidad de Extremadura - UEX

MÉRIDA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una tesis doctoral del investigador de la Universidad de Extremadura (UEx) José Alberto Becerra Mejías ha concluido que los programas de Rehabilitación Cardíaca mejoran la calidad de vida de los pacientes cardiópatas.

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en el mundo, según advierte la Organización Mundial de la Salud, por lo que, además de los tratamientos, es decisivo el papel de la Rehabilitación Cardíaca en la recuperación y la prevención.

Estos programas multidisciplinares, que combinan ejercicio supervisado, educación sanitaria y apoyo psicológico, no sólo mejoran la calidad de vida de los pacientes, sino que reducen la mortalidad y las rehospitalizaciones, por lo que se consolidan como un "pilar esencial" en la lucha contra la enfermedad cardiovascular.

Así lo expone el investigador de la UEx, José Alberto Becerra Mejías, en su tesis doctoral titulada 'Calidad de vida en pacientes con cardiopatías crónicas sometidos a un programa de rehabilitación cardíaca'.

El trabajo destaca cómo los participantes que asistieron a un programa de Rehabilitación Cardíaca mejoraron "de forma significativa" su composición corporal y su nivel de riesgo cardiovascular y, según ha añadido el investigador, "del estudio también se puede concluir una mejora en el seguimiento de la dieta mediterránea y en el índice de alimentación saludable concluidas las sesiones de Educación para la Salud".

En definitiva, la Rehabilitación Cardíaca ha mejorado "de forma significativa" la calidad de vida de los pacientes cardiópatas. Concretamente, dichas mejoras se han observado, entre otras, en la condición física, en la salud mental, la vitalidad y el dolor corporal y, además, se apreció una "mejora significativa" en los patrones de hábitos de alimentación saludables.

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

La tesis dirigida por Francisco José Rodríguez Velasco y por Guadalupe Gil Fernández se desarrolló con la colaboración de los pacientes derivados de la Unidad de Prevención y Rehabilitación Cardíaca del Hospital Universitario de Badajoz y tenía como objetivo evaluar los efectos de un programa de Rehabilitación Cardíaca sobre la calidad de vida, la composición corporal y el nivel de riesgo cardiovascular de pacientes con cardiopatías crónicas.

Asimismo, se analizó la eficacia de la Educación para la Salud incluida en el programa para promover y consolidar hábitos de vida saludables, ha informado la Universidad de Extremadura (UEx) en nota de prensa.

La tesis es parte de la producción científica del proyecto de investigación IB20186 'Estudio sobre la eficacia de la educación para la salud y de los factores terapéuticos grupales en la rehabilitación cardíaca y calidad de vida en pacientes coronarios', cuyo investigador principal es Francisco José Rodríguez Velasco.

Tal y como explica el autor del estudio la investigación estaba dividida en varias etapas. Antes de iniciar el programa de Rehabilitación Cardíaca, se realizó un análisis basal del riesgo cardiovascular y, además, se entregó a cada participante un cuaderno de recogida de datos que incluía información sociodemográfica, escalas y cuestionarios y un diario dietético de tres días.

En esta misma fase se efectuó la valoración de la composición corporal mediante bioimpedanciometría (un examen no invasivo, rápido e indoloro que mide la composición corporal total, incluyendo porcentaje de grasa, masa muscular, agua corporal y metabolismo basal, entre otros); además, se hizo una medición de la fuerza de agarre utilizando dinamometría y registro de la presión arterial basal.

Estas mediciones se repitieron al finalizar el programa de Rehabilitación Cardíaca, obteniendo los registros comparativos que permitieron objetivar el progreso de los participantes en el estudio.

La tesis doctoral 'Calidad de vida en pacientes con cardiopatías crónicas sometidos a un programa de rehabilitación cardíaca' de José Alberto Becerra Mejías ha sido la primera tesis en defenderse en la nueva Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Extremadura.