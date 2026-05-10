El tiempo en Extremadura para hoy, domingo 10 de mayo de 2026

Archivo - Un charco de agua en un día de lluvia en Mérida. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, 10 de mayo, cielos nubosos, con lluvias y chubascos ocasionales que podrían ir con tormenta.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no descarta que se produzcan precipitaciones localmente fuertes y persistentes acompañas de tormenta en el norte montañoso, y que también se prolonguen en el este. En el resto de la región, las lluvias tenderán a remitir por la tarde.

Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios, al tiempo que la máximas seguirán sin cambios en la franja norte y en descenso en el resto. En Badajoz, los termómetros oscilarán entre los 23 y los 12 grados, mientras que en Cáceres irán de los 20 a los 11 grados.

El viento soplará de componente sur y suroeste, con algunas rachas fuertes durante las horas centrales del día.