El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 12 de octubre de 2025

MÉRIDA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo, 12 de octubre, en Extremadura, cielos poco nubosos con nubes altas y nubosidad de evolución por la tarde, y vientos que soplarán del este y noreste, flojo con algún intervalo de moderado.
Las temperaturas se mantendrán sin cambios, de tal forma que en la provincia de Badajoz los termómetros oscilarán entre 16 grados de mínima y 30 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 15 y 26 grados.