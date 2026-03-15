El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 15 de marzo de 2026

Archivo - Cielos nublados en Mérida. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, 15 de marzo, cielos con intervalos nubosos con alguna helada débil dispersa por la zona norte de la región.

No se esperan fenómenos significativos y el viento será flojo y procedente del norte o noroeste.

Las temperaturas mínimas estarán en ligero descenso las y máximas, en ascenso, de manera que los termómetros oscilarán entre los 9 y los 20 grados en Badajoz, mientras que en Cáceres lo harán entre los 8 y los 18 grados, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).