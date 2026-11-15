El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 15 de noviembre de 2026

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MÉRIDA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo, 15 de noviembre, en Extremadura, cielos nubosos, con precipitaciones débiles dispersas y ocasionales, salvo en el extremo norte donde serán frecuentes, localmente moderadas y persistentes.

Además, la previsión incluye la probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales.

Las temperaturas permanecerán sin cambios o en ligero descenso, de manera que en Badajoz oscilarán entre los 21 y los 12 grados, mientras que en Cáceres lo harán entre los 17 y los 11 grados.

En cuanto al viento, este será de componente sur y suroeste, y de carácter flojo con tendencia a moderado en la mitad norte de la región.