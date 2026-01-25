El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 25 de enero de 2026

Archivo - Plaza Mayor de Trujillo (Cáceres) en un día de lluvia. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo, 25 de enero, en Extremadura, cielos nubosos con precipitaciones débiles o moderadas que serán más frecuentes en la mitad sur.

Las temperaturas irán en ascenso, con alguna helada débil en las montañas del norte de la región, de tal forma que en la provincia de Badajoz los termómetros oscilarán entre 7 grados de mínima y 15 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 6 y 14 grados.

Por su parte, el viento soplará del oeste y suroeste, con algunas rachas fuertes por la tarde.