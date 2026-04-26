El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 26 de abril de 2026

Archivo - Cielos con nubes escasas en Mérida - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, día 26 de abril, cielos poco nubosos con nubes de evolución diurna, sin descartarse algunos chubascos dispersos, ocasionalmente acompañados de tormenta, principalmente en el norte montañoso de la región y en las sierras del sur.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tampoco descarta que se forme algún banco de niebla matinal aislado en las tierras.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas tendrán pocos cambios, mientras que las máximas irán en ligero ascenso, de tal manera que los termómetros oscilarán entre los 31º y los 13º en Badajoz y los 29º y los 14º en Cáceres.

Por último, predominará el viento de componente este y noreste, y flojo o moderado.