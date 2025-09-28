El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 28 de septiembre de 2025

Archivo - Una persona camina con un paraguas por la calle en un día de lluvia. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, 28 de septiembre, intervalos nubosos que evolucionarán a cielos nubosos o cubiertos, con chubascos, sin descartar que puedan ser localmente fuertes, ocasionalmente con tormenta.

No obstante, al final de la jornada tenderán a abrirse grandes claros, sobre todo en el norte de la región, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas mínimas irán en moderado ascenso y las máximas en notable descenso, siendo este menos acusado en el noroeste. De ese modo, los termómetros oscilarán entre los 14 y los 24 grados en Badajoz, así como entre los 15 y los 21 grados en Cáceres.

Por su parte, el viento soplará del sur girando al este, flojo a moderado, sin descartar algunas rachas fuertes.