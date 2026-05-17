El tiempo en Extremadura para hoy domingo, día 17 de mayo de 2026

Archivo - Pantano de Proserpina en Mérida - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, 17 de mayo, cielos con intervalos nubosos o poco nubosos, con nubosidad de evolución.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no descarta chubascos dispersos y alguna tormenta en el norte y este de la región, más probables en zonas de sierra.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso o sin cambios, mientras que las máximas se mantendrán estables. De esta forma, en Badajoz los termómetros oscilarán entre los 25 y 13 grados, mientras que en Cáceres estarán entre los 23 y los 10 grados.

El viento soplará de componente oeste y suroeste, con carácter flojo, pero con intervalos de moderado.