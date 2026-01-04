El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 4 de enero de 2026

Archivo - Una persona camina por la calle con un paraguas en un día de lluvia. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, 4 de enero, cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones dispersas, de débiles a moderadas, que serán más probables en el sur y en el nordeste de la región por la tarde y noche. La cota de nieve se situará en los 1800 metros, bajando por la noche a 1000.

Las temperaturas experimentarán descensos o se mantendrán sin cambios, alcanzándose las mínimas al final del día. Así, los termómetros oscilarán entre los 8 y los 15 grados en Badajoz y entre los 5 y los 14 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del este al nordeste, flojos con intervalos de moderados, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, quien también ha anunciado heladas débiles en el norte montañoso por la noche.