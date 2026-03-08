El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 8 de marzo de 2026

Publicado: domingo, 8 marzo 2026 5:31
   MÉRIDA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, 8 de marzo, cielos con intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles dispersas que serán más probables en el este de la región.

   Asimismo, podrán registrarse posibles brumas y bancos de niebla en la primera mitad de la jornada.

   Las temperaturas mínimas irán en descenso o se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas ascenderán ligeramente, de manera que los termómetros oscilarán entre los 4 y los 18 grados en Badajoz, mientras que en Cáceres lo harán entre los 3 y los 15 grados.

    Por su parte, los vientos soplarán variables, fijándose del oeste, flojos, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

