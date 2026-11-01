El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 1 de noviembre de 2026

Archivo - Recursos tiempo. Acueducto de Los Milagros de Mérida. Soleado, despejado. Buen tiempo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, 1 de noviembre, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios o en ligero ascenso, mientras que las máximas se mantendrán estables o en ligero descenso.

En Badajoz, los termómetros alcanzarán los 28 grados, con 8 grados de mínima, mientras que en Cáceres oscilarán entre los 23 y los 9 grados.

En cuanto al viento, será variable, predominando el de componente noreste, y soplará flojo por lo general, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).