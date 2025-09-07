El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 7 de septiembre de 2025

MÉRIDA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo, 7 de septiembre, en Extremadura, cielos nubosos, con probabilidad de precipitaciones y chubascos, que serán más probables en el norte y oeste, sin descartarlas, aunque más dispersas, en el resto, mientras que los vientos soplarán del suroeste al oeste, flojo con intervalos de moderado.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, salvo en cotas altas en ligero descenso, mientras que las máximas registrarán un notable descenso, salvo en el extremo sur, donde el descenso será ligero.

Así, en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 18 grados de mínima y 28 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 18 y 24 grados.