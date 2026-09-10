El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 10 de septiembre de 2026

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Mérida. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves, 10 de septiembre, en Extremadura, cielos poco nuboso o despejados, con temperaturas mínimas en descenso, generalmente ligero, y máximas en ligero ascenso o sin cambios.

De esta forma, los termómetros oscilarán en la provincia de Badajoz entre 18 grados de mínima y 34 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 17 y 31 grados.

Por su parte, el viento soplará flojo con intervalos de moderado, tendiendo a noreste y este y rolando a norte por la tarde.