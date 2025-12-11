El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 11 de diciembre de 2025

Archivo - Cielos muy nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, día 11, cielos poco nubosos, sin descartar algunas brumas o bancos de niebla matinales y tendiendo a aumentar la nubosidad hacia el oeste al final del día.

Las temperaturas mínimas estarán en descenso y las máximas en ligero ascenso, con termómetros oscilarán entre los 8 y los 17 grados en Badajoz, así como entre los 7 y los 15 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región de componente este y sur, flojos o moderados, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.