El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 11 de septiembre de 2025

MÉRIDA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, día 11, cielos poco nubosos, y sin descartarse brumas, bancos de niebla y nubes bajas matinales.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán pocos cambios, mientras que las máximas subirán. En concreto, los termómetros oscilarán entre los 15 y los 33 grados en Badajoz, así como entre los 14 y los 30 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del oeste al noroeste, flojos en general, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.