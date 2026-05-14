El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 14 de mayo de 2026

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MÉRIDA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, día 14, intervalos nubosos a poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna, sin descartar alguna precipitación débil dispersa y ocasional.

También existirá probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología, que añade que los vientos soplarán en la región del oeste y noroeste, flojos a moderados.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas permanecerán sin cambios, y las máximas experimentarán un ligero ascenso. En concreto, los termómetros oscilarán entre los 10 y los 25 grados en Badajoz, así como entre los 10 y los 23 grados en Cáceres.