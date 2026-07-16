El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 16 de julio de 2026

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Europa Press Extremadura
Publicado: jueves, 16 julio 2026 5:31
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   MÉRIDA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

    La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves, 16 de julio, en Extremadura, cielos poco nubosos o despejados, y vientos que soplarán de componente oeste, flojo con algún intervalo de moderado.

   Las temperaturas continuarán sin cambios, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 18 grados de mínima y 35 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 19 y 34 grados.

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