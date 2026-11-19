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MÉRIDA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, día 19, intervalos nubosos, con probabilidad de precipitaciones débiles dispersas de madrugada.

Asimismo, las temperaturas experimentarán un descenso, que puede ser notable en las mínimas. De este modo, los termómetros oscilarán entre los 10 y los 20 grados en Badajoz, así como entre los 10 y los 17 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del oeste o suroeste, moderados, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.