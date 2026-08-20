El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 20 de agosto de 2026

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Archivo - Buen tiempo, soleado - María José López - Europa Press - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: jueves, 20 agosto 2026 5:32
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   MÉRIDA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, día 20, cielos poco nubosos, sin descartar nubosidad de evolución diurna.

   En cuanto a las temperaturas, las mínimas permanecerán sin cambios o en ligero descenso, y las máximas bajarán. En concreto, los termómetro oscilarán entre los 20 y los 34 grados en Badajoz, así como entre los 21 y los 33 grados en Cáceres.

   Por su parte, los vientos soplarán en la región del suroeste y oeste, flojos a moderados, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

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