El tiempo en Extremadura hoy jueves, 25 de septiembre de 2025

MÉRIDA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, 25 de septiembre, cielos poco nubosos con algunas nubes medias y altas y temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ascenso.

Así, a lo largo de la jornada, los termómetros oscilarán en Badajoz entre 10 grados de mínima y 31 de máxima y en Cáceres entre 11 y 27 grados.

Por su parte, los vientos soplarán variables, flojos, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).