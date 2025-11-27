El tiempo para en Extremadura para hoy jueves, 27 de noviembre de 2025

Archivo - Tiempo soleado, despejado - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves, 27 de noviembre, en Extremadura, cielos poco nubosos o despejados y temperaturas sin cambios o mínimas en ligero descenso.

Así, los termómetros oscilarán entre 2 grados de mínima y 16 de máxima en Badajoz y entre 2 y 13 grados en Cáceres.

Además, no se descarta alguna helada débil aislada en cotas altas del extremo norte y los vientos soplarán variables, flojos en general.