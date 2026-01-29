El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 29 de enero de 2026

Peatones se protegen de la lluvia bajo sus paraguas - María José López - Europa Press

MÉRIDA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves, 29 de enero, en Extremadura, cielos nubosos, con precipitaciones generalizadas, en una jornada en la que predominará el viento de componente oeste, con rachas fuertes

Las temperaturas irán en ligero ascenso, que será más acusado en mitad norte, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 10 grados de mínima y 18 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 10 y 16 grados.