El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 29 de enero de 2026

jueves, 29 enero 2026
   MÉRIDA, 29 Ene.

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves, 29 de enero, en Extremadura, cielos nubosos, con precipitaciones generalizadas, en una jornada en la que predominará el viento de componente oeste, con rachas fuertes

   Las temperaturas irán en ligero ascenso, que será más acusado en mitad norte, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 10 grados de mínima y 18 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 10 y 16 grados.

