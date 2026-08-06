El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 6 de agosto de 2026

Archivo - Una fuente de agua en un parque
Archivo - Una fuente de agua en un parque - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: jueves, 6 agosto 2026 5:31
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   MÉRIDA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves, 6 de agosto, en Extremadura, cielos poco nubosos o despejados.

   Las temperaturas mínimas tendrán ligeros cambios y las máximas presentarán un ligero a moderado ascenso, de tal forma que Badajoz los termómetros oscilarán entre 17 grados de mínima y 38 de máxima y en Cáceres entre 19 y 37 grados.

   Por su parte, los vientos soplarán del oeste, flojos en general.

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