El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 6 de agosto de 2026

Archivo - Una fuente de agua en un parque - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves, 6 de agosto, en Extremadura, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas mínimas tendrán ligeros cambios y las máximas presentarán un ligero a moderado ascenso, de tal forma que Badajoz los termómetros oscilarán entre 17 grados de mínima y 38 de máxima y en Cáceres entre 19 y 37 grados.

Por su parte, los vientos soplarán del oeste, flojos en general.