El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 5 de febrero de 2026

MÉRIDA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves, 5 de febrero, en Extremadura, cielo nuboso o cubierto con precipitaciones moderadas que pueden ser persistentes, en amplias zonas, con acumulados importantes, y que ocasionalmente pueden ser con tormenta.

La cota de la nieve bajará al final de la jornada a unos 1.500 metros de altitud, mientras que los vientos soplarán con intensidad de moderada a fuerte con rachas muy fuertes.

Temperaturas en ascenso, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 10 grados de mínima y 17 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 9 y 15 grados.