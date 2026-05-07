El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 7 de mayo de 2026

Archivo - Cielo despejado en un día soleado en Mérida en una imagen de archivo
Archivo - Cielo despejado en un día soleado en Mérida en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: jueves, 7 mayo 2026 5:32
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   MÉRIDA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

   La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, 7 de mayo, cielos poco nubosos, aumentando la nubosidad durante el día, con probabilidad de precipitaciones dispersas y alguna tormenta en el norte y este.

    Asimismo, no se descartan brumas y bancos de niebla matinales y los vientos soplarán durante la jornada variables, tendiendo a oeste y suroeste, flojos a moderados.

    Las temperaturas estarán sin cambios o en ascenso, por lo que, en Badajoz, los termómetros alcanzarán los 26 grados de máxima y 10 de mínima, mientras que en Cáceres los valores se moverán entre 24 de máxima y 10 de mínimas.

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