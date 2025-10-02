El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 2 de octubre de 2025

Archivo - Cielos poco nubosos o despejados - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, día 2, cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos nubosos durante la tarde.

En cuanto a las temperaturas, permanecerán sin cambios o en ligero ascenso, y oscilarán entre los 13 grados de mínima y los 31 de máxima en Badajoz, así como entre los 15 y los 29 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región variables, con tendencia a componente norte, flojo, según la previsión anunciada por parte de la Agencia Estatal de Meteorología.