El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 10 de noviembre de 2025

MÉRIDA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes, 10 de noviembre, cielos de intervalos nubosos, con nubosidad más abundante hacia el norte de la región, donde podrán registrarse precipitaciones débiles y ocasionales en la primera mitad de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán, en general, sin cambios, aunque las mínimas podrán experimentar un ligero ascenso, de tal modo que los termómetros oscilarán en Badajoz entre los 6 y los 20 grados, y entre los 7 y los 17 en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán variables flojos, según la predicción de la Aemet.