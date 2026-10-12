El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 12 de octubre de 2026

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Mérida con cielo despejado de fondo. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este lunes, 12 de octubre, Extremadura registre cielos despejados o con nubes altas, sin descartar alguna bruma o banco de niebla en el valle del Guadiana por la mañana.

Las temperaturas sufrirán pocos cambios en la región, de manera que los termómetros en Badajoz se mantendrán entre los 29 y los 13 grados, y en Cáceres, entre los 27 y los 12 grados.

El viento será variable, aunque con predominio de la componente oeste, y de carácter flojo.