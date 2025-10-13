El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 13 de octubre de 2025

MÉRIDA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes, 13 de octubre, en Extremadura, intervalos nubosos, con nubosidad de evolución, que tenderán a cielos poco nubosos al final de la jornada.

A su vez, podrán registrarse chubascos dispersos y algunas tormentas, sin descartar que sean localmente fuertes, principalmente en el extremo oriental y en la primera mitad del día.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios o irán en ligero ascenso, de tal forma que en la provincia de Badajoz los termómetros oscilarán entre 15 grados de mínima y 30 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 15 y 26 grados.

Por su parte, los vientos soplarán variables, con predominio de componente este, flojos con algún intervalo de moderados.