El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 15 de diciembre de 2025

Archivo - Cielos nubosos. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este lunes, día 15, cielos poco nubosos con posibles brumas o bancos de niebla en las primeras horas de la jornada, aunque posteriormente la nubosidad aumentará tendiendo a dejar cielos nubosos o cubiertos.

Asimismo, se esperan precipitaciones débiles o moderadas que serán más generalizadas por la tarde y más frecuentes en las zonas de montaña del norte de la región. Por su parte, la cota de nieve se situará en torno a los 1.600 metros.

Las temperaturas irán en ligero o moderado descenso, siendo más acusado en las máximas y sin descartar algunas heladas débiles y dispersas en el norte montañoso. De ese modo, los termómetros oscilarán entre los 6 y los 15 grados en Badajoz, así como entre los 7 y los 13 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán de componentes sur y este, flojos o moderados, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.