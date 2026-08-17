El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 17 de agosto de 2026

Archivo - Cielos muy nubosos. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 17 de agosto, en Extremadura, cielos poco nubosos que irán aumentando a intervalos nubosos, con nubosidad de evolución diurna.

La previsión contempla probabilidad de chubascos con tormenta, más probables en la mitad sur, donde no se descarta que puedan ser localmente fuertes, especialmente durante la tarde.

Las temperaturas seguirán siendo significativamente altas e irán en ligero ascenso, más acusado en las máximas de la mitad norte. En Badajoz, los termómetros oscilarán entre los 39 y los 20 grados, mientras que en la capital cacereña lo harán entre los 39 y los 23 grados.

En cuanto al viento, será variable y será flojo o moderado, aunque más intenso en zonas próximas a las tormentas, donde podrán producirse rachas fuertes o muy fuertes de viento.