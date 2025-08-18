El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 18 de agosto de 2025

Archivo - Una cigüeña en su nido en una iglesia un día con cielos despejados. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes, 18 de agosto, en Extremadura, cielos poco nubosos con nubes altas y alguna nubosidad de evolución.

Las temperaturas irán en descenso, algo que podrá ser notable en las máximas, de manera que los termómetros oscilarán en la provincia de Badajoz entre 19 grados de mínima y 37 de máxima, y en la de Cáceres entre 21 y 35 grados.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del suroeste al oeste, flojos a moderados.