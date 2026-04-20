El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 20 de abril de 2026

Archivo - Cielo con nubes en Badajoz. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este lunes, 20 de abril, cielos con intervalos de nubes altas y nubes de evolución diurna y temperaturas prácticamente sin cambios.

En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que los termómetros alcancen los 32 grados en Badajoz, con una temperatura mínima de 12 grados, mientras que en Cáceres subirán ligeramente hasta los 29 grados de máxima, con la mínima también en 12 grados.

En cuanto al viento, se espera que sople de componente sur o variable, aunque será flojo, por lo general.