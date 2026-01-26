El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 26 de enero de 2026

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un paraguas. Imagen de archivo - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes, 26 de enero, en Extremadura, cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles o moderadas que serán localmente persistentes en el norte de la región, donde se esperan acumulados importantes.

Las temperaturas irán en ascenso, siendo este más acusado en las mínimas, menos en el tercio norte, donde variarán muy poco. Así, en la provincia de Badajoz los termómetros oscilarán entre 12 grados de mínima y 17 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 10 y 15 grados.

Por su parte, el viento soplará del suroeste, con rachas fuertes por la tarde, pudiendo registrarse, además heladas débiles en cotas altas del norte montañoso.