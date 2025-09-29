El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 29 de septiembre de 2025

MÉRIDA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este lunes, 29 de septiembre, intervalos nubosos que tenderán a cielos poco nubosos. Todo ello, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas durante las primeras horas de la jornada, especialmente en el este de la región, así como posibles brumas y bancos de niebla matinales.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o irán en ligero descenso, mientras que las máximas experimentarán ascensos de notables a moderados. De ese modo, los termómetros oscilarán entre los 13 y los 28 grados en Badajoz, así como entre los 13 y los 26 grados en Cáceres.

Por su parte, el viento soplará del noreste al este, flojo o moderado, según la previsión anunciada por la Agencia Estatal de Meteorología.