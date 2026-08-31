El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 31 de agosto de 2026

Archivo - Cielos despejados en la Plaza de España de Mérida. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 31 de agosto, en Extremadura, tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados y temperaturas que permanecerán sin cambios o con ligeros ascensos.

En concreto, la previsión contempla que las mínimas se mantengan sin cambios en la región y que las máximas vayan en ligero ascenso o que, igualmente, permanezcan estables. En Badajoz, los termómetros oscilarán entre los 36 y los 16 grados, mientras que en Cáceres irán de los 32 a los 17 grados.

En cuanto al viento, este será de componente oeste y noroeste y será flojo por lo general.