El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 6 de abril de 2026

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MÉRIDA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura tendrá este lunes, 6 de abril, cielos poco nubosos o despejados, aunque cambiará a intervalos nubosos o nuboso de oeste a este en la segunda mitad del día, sin descartar algunas nubes de evolución diurna.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no espera, en su previsión, fenómenos significativos, pero contempla la probabilidad de que se produzcan precipitaciones débiles dispersas, principalmente en la mitad occidental al final del día.

Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso, mientras que las máximas experimentarán ligeros cambios, de manera que Badajoz marcará 29 grados de máxima y 8 de mínima. De su lado, los termómetros de Cáceres oscilarán entre los 28 y los 13 grados.

El viento soplará de componente sur y sureste, y flojo, aumentando a moderado con alguna racha fuerte.