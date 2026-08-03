El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 3 de agosto de 2026

Archivo - Zona de Los Pilones de la Garganta de los Infiernos, en Cabezuela del Valle. - ESCAPADARURAL.COM - Archivo

MÉRIDA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes, 3 de agosto, en Extremadura, temperaturas mínimas que se mantendrán con pocos cambios, y máximas en ligero o moderado descenso, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 18 grados de mínima y 35 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 19 y 33 grados.

Los cielos estarán nubosos, que irán tendiendo a poco nuboso a lo largo de la jornada, y no se descarta alguna precipitación débil dispersa, mientras que el viento soplará de componente oeste, de flojo a moderado.