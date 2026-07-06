El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 6 de julio de 2026

Archivo - Varias personas pasean por una ciudad en plena ola de calor. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura estará este lunes, 6 de julio, en alerta naranja por temperaturas muy altas o excepcionalmente altas que podrían alcanzar los 43 grados en algunos puntos de la región.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para este lunes el aviso especial por ola de calor que pondrá a la región extremeña en alerta por temperaturas superiores a los 39 grados. En la capital pacense los termómetros oscilarán entre los 43 y los 24 grados, mientras que en la cacereña lo hará entre los 42 y los 25 grados centígrados.

En cuanto a la estabilidad atmosférica, los cielos seguirán poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna. La Aemet contempla la probabilidad de chubascos con tormenta, sobre todo hacia el este de la región.

El viento será variable, con predominio de las componentes sur y oeste, y soplará de manera más intensa y racheada en las zonas de tormenta.