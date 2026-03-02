El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 2 de marzo de 2026

Archivo - Cielos nubosos. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este lunes, 2 de marzo, cielos poco nubosos que tenderán a nubosos con precipitaciones y chubascos, más probables en la segunda mitad de la jornada.

También podrán registrarse posibles tormentas, así como polvo en suspensión por la tarde.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o irán en ligero ascenso, de manera que los termómetros oscilarán entre los 5 y los 20 grados en Badajoz, mientras que en Cáceres lo harán entre los 7 y los 18 grados.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del sur y sureste, flojos aumentando a moderados y sin descartar algunas rachas fuertes en el extremo norte, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.