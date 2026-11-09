El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 9 de noviembre de 2026

Archivo - Cielo nublado. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este lunes, 9 de noviembre, cielos nubosos o cubiertos, sin descartarse alguna bruma matinal.

Se registrarán precipitaciones persistentes en zonas de montaña y tercio sur, que podrían ser más intensas en la primera mitad del día y que pueden ser fuertes e ir acompañadas de tormentas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha activado para este lunes alerta naranja en el norte de la provincia de Cáceres y alerta amarilla en Villuercas, Montánchez y la provincia de Badajoz.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas irán en ligero ascenso o permanecerán sin cambios, mientras que las máximas experimentarán ligeros cambios, predominando los descensos. En Badajoz, las temperaturas irán desde los 24 a los 13 grados, mientras que en Cáceres lo harán entre los 21 y los 13 grados.

El viento será moderado entre suroeste y sureste, sin descartar alguna racha muy fuerte en montaña.